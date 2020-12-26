خادم الحرمين يكلف الحجرف بنقل الدعوات لقادة الخليج للمشاركة في قمة الرياض

كلّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، الأمين العام لمجلس التعاون لدلو الخليج العربي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض بتاريخ 5 يناير 2021.

وقال الدكتور الحجرف –في بيان نشر عبر موقع مجلس التعاون الإلكتروني- إنه تشرف اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021، ولقد تشرفت بتسليم الدعوة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت في مدينة دبي.

وعبر الحجرف عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيمانًا منهم بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون.

وأضاف الحجرف قائلاً: «إن انعقاد القمة الواحد والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس حفظهم الله لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل. فالمجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة».



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