بالفيديو.. الأمير تركي بن طلال يتعهد بعودة جبل تنومة أفضل مما كان

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن جبل تنومة سيعود إلى مكان عليه بل وأفضل، وذلك خلال تكريمه الجهات المشاركة في إخماد حريق الجبل في أكتوبر الماضي.

وأوضحت إمارة عسير– عبر تويتر- أن الأمير تركي بن طلال رعى حفل تكريم المشاركين في إخماد حريق تنومة؛ حيث رفع أمير المنطقة الشكر للقيادة الرشيدة، مؤكدا أن ما تسير عليه القيادة فيه النفع والرقي والشموخ والأمان من الأخطار.

ووعد الأمير تركي بن طلال، أهالي منطقة عسير، بعودة جبل «غلامة» إلى أفضل مما كان عليه.

وكان حريق ضخم اندلع في جبل تنومة في شهر أكتوبر الماضي، استمر لعدة أيام، وأسفر عن احتراق مئات الأشجار.

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