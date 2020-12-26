مشروع مسام: إتلاف 945 لغمًا وقذيفة غير متفجرة في باب المندب

أعلن مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تنفيذ عملية إتلاف لـ(945) لغم وقذيفة في مديرية باب المندب، في عملية تعد الثانية خلال أسبوع، و42 لفرق مسام العاملة في مديريات الساحل الغربي.

وأوضح مشروع (مسام) –في بيان له على موقعه الإلكتروني- أنه نفذ عمليتي إتلاف وتفجير لـ(1195) لغم وذخيرة غير منفجرة الأسبوع الماضي.

وقال القائم بأعمال فريق جمع القذائف، المهندس يحيى عاطف سعيد -في بيان نشر على موقع مسام الإلكتروني- إن عملية الإتلاف التي نفذها فريقه بإشراف مباشر من قبل خبراء (مسام) في قطاع عدن والساحل الغربي، وبحضور مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في عدن العميد قايد هيثم، شملت 113 لغمًا مضادًّا دبابات، و16 لغمًا مضادًّا للأفراد، و291 قذيفة منوعة، و250 فيوزًا، بالإضافة إلى 270 ذخيرة متنوعة، وعبوة ناسفة محلية الصنع، و4 صواريخ متنوعة.

وأضاف أن الألغام والقذائف المتنوعة والعبوات الناسفة التي تم إتلافها هي حصيلة ما تم نزعه من قبل فرق (مسام) المنتشرة على امتداد قرى ومناطق مديريات الساحل الغربي.

يذكر أن مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تمكن منذ نهاية يونيو 2018 وحتى 18 ديسمبر الجاري، من نزع وتأمين (205853) لغمًا وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة.