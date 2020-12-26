بالفيديو.. تفاصيل القبض على الجناة في 5 قضايا كبرى خلال أسبوع

تمكّن رجال الأمن من القبض على عددٍ من الجناة في خمس قضايا كبرى، تضمنت السرقة والنصب والسلب والمتاجرة بشرائح الاتصالات، في عدة مناطق، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر الأمن العام –عبر حسابه على تويتر- أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجناة في القضايا التالية:

ـ تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، تورطوا في جرائم نصب واحتيال من خلال نشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم إلى أحد المكاتب المتخصصة في التعقيب على المعاملات الحكومية، واستولوا من خلالها على مليون ريال.

ـ تم القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الاقامة، قاموا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وعثر بحوزتهم على اكثر من 300 شريحة اتصال ومبلغ نقدي يقدر بأكثر من 9 آلاف ريال.

تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية اعتدوا على سائق سيارة أجرة وسلبوا منه مبلغًا ماليًّا وجهاز جوال.

ـ تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، امتهنوا سرقة المركبات واستخدامها كوسيلة نقل في قضايا سلب وسرقة من السيارات، وقدرت قيمة المسروقات بـ400 ألف ريال.

تم القبض على مواطن قام بصدم جهاز للرصد الآلي (ساهر) وإتلافه، على طريق الخرمة- تربة.