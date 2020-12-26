الملك سلمان يوجّه الدعوة إلى رئيس الإمارات لحضور القمة الخليجية بالرياض

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، رسالة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل.

وتسلم الرسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك خلال استقباله في دبي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولًا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار على الشعوب والدول الأعضاء .

وأكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب.

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