مرور الطائف يضبط قائد مركبة وثّق مخالفته عبر مواقع التواصل

أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة في الطائف، وثق مخالفته في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المرور –عبر تويتر- أن مرور محافظة الطائف، تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور إلى أنه ستتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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