أمير مكة يبدأ جولاته التفقدية بزيارة محافظة جدة

يبدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، جولاته التفقدية السنوية في محافظات المنطقة بزيارة محافظة جدة غدا الأحد.

وسيقف أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الجولة التي يرافقه فيها محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ويستمع إلى شرح من مسؤولي الجهات عن سير العمل في هذه المشروعات ونسب ومواعيد إنجازها، ثم يرأس في مقر المحافظة، اجتماعا للمجلس المحلي، يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والاطلاع على المستقبلية منها، كذلك سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة. كما سيستمع سموه إلى مطالب الأهالي، بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة.

وتهدف زيارات الأمير خالد الفيصل السنوية محافظات المنطقة إلى تحقيق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية. ويحرص أمير مكة المكرمة خلال زياراته محافظات المنطقة، على أن يرافقه مديرو عموم الإدارات الحكومية في المنطقة بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.