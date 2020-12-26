السعودية اليوم / المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر - بيونتيك



بودابست 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

بدأت المجر اليوم حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح " فايزر - بيونتيك " للوقاية من فيروس " كوفيد - 19" .

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم . تي . آي ) ، أن المجر تسلمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس

// انتهى //

16:11ت م

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بودابست 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسبدأت المجر اليوم حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح " فايزر - بيونتيك " للوقاية من فيروس " كوفيد - 19" .وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم . تي . آي ) ، أن المجر تسلمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا .// انتهى //16:11ت م0052

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