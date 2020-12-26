السعودية اليوم / تعليم الشرقية ينفذ 51 برنامجاً توجيهياً خلال الفصل الدراسي الحالي



الدمام 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التوجية والإرشاد، 51 برنامجاً توجيهياً و3 ملتقيات إرشادية خلال الفصل الدراسي الحالي لـ 15 الف مستفيد .

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج الإرشادية والتوجيهية في تعليم المنطقة سعت لتوسيع دائرة خدماتها أثناء الجائحة وللتعاطي مع الاحتياج الفعلي النفسي والتوعوي وفقاً لأفضل الممارسات التربوية، مضيفاً أن المستفيدين من البرامج تجاوز 15 ألف مستفيد سواء من البرامج المخصصة للبنين أو البنات، لافتا النظر إلى أن البرامج والملتقيات حققت نسبة حضور لما تحمله من جودة وحاجة للطالب أو الطالبة أو الأسرة وحتى المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي .

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15:48ت م

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