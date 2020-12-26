السعودية اليوم / أمطار على محافظتي تيماء وضباء



تبوك 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار على محافظات منطقة تبوك ومراكزها تراوحت مابين خفيفة إلى متوسطة ، شملت محافظة تيماء ومركزي الجهراء والجديد ومركز الكتيب وعردة والحزم وجريش وأبيط ومديسيس، والمعظم.

كما هطلت أمطار على محافظة ضباء والمراكز التابعة شملت مركز العمود ونابع داما وشغب وأشواق والخريطة ومركزي البديعة والديسة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

15:30ت م

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