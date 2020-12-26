السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة تبوك



تبوك 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك بمشيئة الله، تتضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .

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15:00ت م

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