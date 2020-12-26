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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع التفاصيل
السبت 26 ديسمبر 2020
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.
من جهته قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:" أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات
تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا ".
#محمد_بن_سلمان يتلقى الجرعة الأولى من#لقاح_كوروناhttps://t.co/vnKJYgyZQo#السعودية #COVID19 #البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/jDNejuaOEe— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
#محمد_بن_سلمان يتلقى الجرعة الأولى من #لقاح_كوروناhttps://t.co/vnKJYgyZQo#السعودية #COVID19 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jDNejuaOEe— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 25, 2020
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