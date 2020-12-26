شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تبوك مستمرة حتى الـ 11 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك بمشيئة الله، تتضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .

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