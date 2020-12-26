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أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على تبوك حتى الـ11 مساء
تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس في تبوك اليوم، بمنطقة تبوك بمشيئة الله، تتضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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