شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يكلف أمين «مجلس التعاون» بنقل الدعوات لقادة الخليج للمشاركة بالدورة الـ41 في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (السبت)، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض في 5 يناير 2021.

وبهذه المناسبة، صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بقوله: «تشرفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لحضور الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، ولقد تشرفت بتسليم الدعوة إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي».

وعبر الحجرف عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قادة دول المجلس على ما يبذلونه من جهود مخلصة لتعزيز التعاون الخليجي، إيمانا منهم بأواصر الأخوة والمحبة التي تربط مواطني دول مجلس التعاون.

وأضاف الحجرف: «انعقاد القمة الـ41 في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قاده دول المجلس لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل. فالمجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة».