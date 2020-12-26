السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1306 إصابات جديدة بكورونا



رام الله 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس

// انتهى //

14:02ت م

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رام الله 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوَفَيَات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 121 مريضًا في العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //14:02ت م0037

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