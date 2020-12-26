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التحالف: سقوط صاروخ حوثي أطلق من عمران في الجوف اليمنية
متابعات الخليج 365 - واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم السبت ( 26 ديسمبر 2020م ) صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، و سقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (الجوف / شرق اليتمة).
وأوضح العميد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .
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