طقس المدينة أوروبي نهارًا وتدني الرؤية ليلًا

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يشهد طقس المدينة اليوم حالة من التقلبات الجوية مع تزايد احتمالية هطول البرد واستمرار التراجع في درجات الحرارة.

ورصد فريق طقس المدينة على تويتر عددًا من الصور وخرائط الطقس ومقاطع الفيديو التي تبشر بهطول أمطار غزيرة تجعل أجواء المدينة أشبه بأجواء أوروبا .

توقعات طقس المدينة اليوم

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص – المهد – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ11 مساء.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

