أمطار رعدية على جدة ورابغ حتى الـ11 مساء

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية .

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الحادية عشرة مساءً .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

