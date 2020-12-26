منصة إحكام : المرفقات ترفع بواسطة المكاتب الهندسية المعتمدة

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أكدت منصة إحكام المختصة بتلقي طلبات تسجيل العقارات، التي لا يملك أصحابها صكوك ملكية لها، أن تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية والمرفقات الهندسية يتم رفعها عن طريق المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول صلاحية رفع المرفقات الهندسية.

المكاتب الهندسية المعتمدة في منصة إحكام

للاستعلام عن مكتب معين أو استعراض قائمة المكاتب اتبع ما يلي:

الدخول على موقع إحكام. الانتقال إلى المكاتب الهندسية. اختيار المنطقة التي تقيم بها. اختيار المدينة التي بها العقار. الاستعلام عن المكاتب. ستظهر أمامك قائمة تضم الاسم والعنوان ورقم الهاتف. أي مكتب غير مسجل في القائمة لن يتم قبول المستندات منه.

وكانت المنصة الإلكترونية في الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، بهيئة عقارات الدولة بدأت، أمس، استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكًا رسمية.

طريقة التسجيل في منصة إحكام

يقدم طلب التملك وفق نموذج إلكتروني المعد لهذا الغرض على منصة إحكام مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد وذلك لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزامًا بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الأمانة دشنت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لـمنصة إحكام على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

