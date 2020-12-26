جمعية عناية : توفير لقاح كورونا يؤكد أن صحة المواطن أهم الأولويات

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جمعية عناية : توفير لقاح كورونا يؤكد أن صحة متابعات الخليج 365 أهم الأولويات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشادت جمعية عناية الصحية بجهود المملكة في الحد من جائحة كوفيد 19 وتوفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين بالمجان.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم: إن توفير لقاح كورونا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولتنا الرشيدة للقطاع الصحي، لافتًا إلى أن المملكة تعد من أولى الدول التي وفرت هذا اللقاح مما يضعها ضمن الدول المتقدمة التي توفر العناية الصحية لأبناء شعبها.
وقال السويلم: إن المملكة تنطلق في ذلك من مفهوم إسلامي يستند على قاعدة (درهم وقاية خير من قنطار علاج) وأيضًا من إرث المملكة في الاهتمام بالصحة وإنشائها للعديد من المستشفيات التخصصية والتي توجتها برؤية ٢٠٣٠ في بناء مجتمع صحي سليم يسهم في جودة الحياة ورغد العيش.
وأبدى السويلم استعداد جمعية عناية الصحية لإطلاق حملات توعوية ووقائية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا واتباع الاحتياطات التي اتخذتها الدولة أيدها الله للحد من انتشاره والتعاطي الإيجابي مع لقاح كورونا وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي ختام تصريحه دعا السويلم المواطنين والمقيمين المستوفين لشروط اللقاح الدخول عبر تطبيق صحتي لأخذ المواعيد والعلاج.
وعبر السويلم عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وحكومتنا الرشيدة على جهودهم في الحد من جائحة كورونا واهتمامهم بصحة المواطنين والمقيمين ووضعها ضمن أهم أولوياتهم.
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