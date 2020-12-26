الحصيني : درجة الحرارة في عرعر صفر وحالة ارتدادية نهاية الأسبوع

2020-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو لجنة تسميات، خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني عن درجة الحرارة التي تم تسجيلها في عدة مدن فجر اليوم السبت بالتزامن مع استمرار تراجع درجة الحرارة في بداية الحالة الممطرة.

وقال الحصيني : أجواء من باردة إلى باردة جداً فجر اليوم السبت على الشمالية والوسطى والشرقية سجلت الصغرى في عرعر “صفر” والعاصمة الرياض ” 8 ” والدمام ” 9 ” درجات مئوية السحب الرعدية الممطرة الساعة ” 8 ” صباح اليوم السبت بين المدينة وتبوك وغرب القصيم.

وتابع الحصيني : بداية الحالة الممطرة من السبت 1442/5/11هـ بين المدينة وتبوك ثم منطقة حائل فمنطقة مكة ثم تتوسع الحالة يوم الأحد نواحي منطقة المدينة ثم شمال الشرقية فالكويت فالجوف.

أما يوم الاثنين فتتوسع لتشمل الشمالية وشمال الرياض يوم الثلاثاء المقبل، ثم في نهاية الأسبوع بإذن الله – حالة ارتدادية على الرياض والشرقية.