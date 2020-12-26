شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.