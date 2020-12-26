︎ : .

أوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء حكم قول جمعة مباركة كل يوم جمعة. وقال آل الشيخ: “حكم قول جمعة مباركة مالها أصل، مشيرا إلى أن البعض يبث في الجوال يوم الجمعة” جمعة مباركة” هو يوم مبارك بلا شك الله خصنا به وقد أضل عنه اليهود والنصارى لكن التهنئة به كل جمعة ما أعلم له أصلا”. Source slaati





كانت هذه تفاصيل خبر المفتي يوضح حكم قول “جمعة مباركة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.