“متحدث الصحة” يجيب عن سؤال: هل ستكون هناك بروتوكولات إضافية في حال السماح بالسفر؟ (فيديو)

︎ :

.



أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن سؤال عن إمكانية إضافة بروتوكولات أخرى في حال السماح بالسفر، من قبل الجهات المختصة.

واوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية أن البروتوكولات وُضعت لكل جوانب الحياة، وتؤتي ثمارها اليوم، ومتى ما رأت الجهات المختصة عودة السفر أو جزء منه بطريقة معينة فسوف يُعلن عن ذلك في التوقيت المناسب، ويواكبه بلا شك بروتوكولات تضيف حماية للمسافرين.

وأضاف أن تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خطوة هامة، وامتداد لمتابعته وحرصه الدائم لكي تكون المملكة في مقدمة الدول في مواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن وصول مستويات المناعة في المجتمعات إلى 70% من خلال الحصول على اللقاح ينهي سلسلة انتشار الفيروس ويجعله من الماضي.

وبين أن المؤشرات طيبة في كافة الأصعدة بخصوص الجائحة، ويجب استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن أخذ اللقاح يُعد من الأشواط الأخيرة للقضاء على كورونا.

Source akhbaar24.argaam

