الجمارك: النظام يمنع دخول شجرة “الكريسماس” إلى المملكة

︎ :

.



أوضحت الهيئة العامة للجمارك أن النظام يمنع إدخال شجرة الكريسماس إلى المملكة، وهي التي تُستعمل في احتفالات السنة الميلادية الجديدة.

وأشارت إلى أن المنع يتضمن بالإضافة إلى ذلك أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية.

Source akhbaar24.argaam

