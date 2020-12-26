︎ :
.
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن تمكن فرقها من إخماد حريـق اندلع في مطعم البيت الرومانسي بمدينة الرياض.
وأوضحت أن المحل مكون من طابقين وموقعه في حي الحزم، وأنه لم ينتج عن الحريـق أي إصابـات.
وأظهرت صورٌ عملية الإطفاء، كما بينت حـدوث أضـرار كبيرة في المحل، الذي ظهر وقد احترقـت واجهته بالكامل.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حريـق في أحد المطاعم الشهيرة بحي الحزم.. و”مدني الرياض” يخمده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.