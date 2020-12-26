شاهد.. حريـق في أحد المطاعم الشهيرة بحي الحزم.. و”مدني الرياض” يخمده

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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن تمكن فرقها من إخماد حريـق اندلع في مطعم البيت الرومانسي بمدينة الرياض.

وأوضحت أن المحل مكون من طابقين وموقعه في حي الحزم، وأنه لم ينتج عن الحريـق أي إصابـات.

وأظهرت صورٌ عملية الإطفاء، كما بينت حـدوث أضـرار كبيرة في المحل، الذي ظهر وقد احترقـت واجهته بالكامل.

Source akhbaar24.argaam

