“الداخلية”: ضبط مواطنيْن ووافد يمني امتهنوا تزوير التقارير الطبية في الرياض (فيديو)

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيْن اثنين ووافد من الجنسية اليمنية مخالف لنظام أمن الحدود.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين امتهنوا تزوير التقارير الطبية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين من وحدة سكنية بحي العزيزية معملا للتزوير.

وأضافت أن الجهات الأمنية ضبطت تقارير طبية مزورة على مطبوعات وزارة الصحة، وجهاز كمبيوتر، وأدوات تستخدم في التزوير، مبينة أن المتهمين اعترفوا بجرائمهم.

وأبانت أن إجمالي ما حصلوا عليه من عمليات التزوير بلغ أكثر من 100 ألف ريال، وتم إيقافهم جميعاً تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية.

Source akhbaar24.argaam

