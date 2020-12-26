وزير الصحة: اللقاح الخطوة الأهم لجعل كورونا من الماضي

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن لقاح كورونا هو الخطوة الأهم لجعل الجائحة جزءا من الماضي. وأوضح أمس (الجمعة) أن السلامة غاية الجميع والوقاية وسيلة لتحقيق ذلك. يذكر أن وزير الصحة كان من أوائل من تلقوا اللقاح في المملكة، وذلك لتحفيز الآخرين على أخذه وعدم التخوف منه. Source akhbaar24.argaam





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