«تقويم التعليم» توضح المقصود بـ«المعلمين الجدد» في اختبارات الرخص المهنية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المقصود بالمعلمين الجدد، في اختبارات الرخصة المهنية، والتي فتح باب التسجيل فيها أمس الجمعة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًّا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أن المقصود بالمعلمين الجدد «هم المعلمون الذين لم يُعيّنوا بعد».

وأشارت هيئة تقويم التعليم إلى أن التسجيل حالياً متاح للمعلمين الجدد، وفي حال الرغبة في الإعادة لتحسين النتيجة فيمكن التسجيل حسب التواريخ الموضحة في الرابط التالي اضغط هنا.

وبدأ أمس الجمعة، التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين الجدد، ضمن المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب (وفقًا للإخبارية)، أن التقديم مستمر حتى غد الأحد 27 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية تشمل جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت هيئة تقويم التعليم، أن التقديم يشمل المعلمين الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين.

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