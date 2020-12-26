«الصحة» توضح موقف الحامل والأم المرضعة من أخذ لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن الحامل والمرضع، من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا، وذلك وفقًا للتوصيات الطبية الحالية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على سؤل من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه «بناء على التوصيات العلمية الحالية، فإن الحامل والمرضع من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا (فايزر بيونتيك)».

وقال مواطن في استفساره، إن أخته حامل، فهل يمكن لها أخذ لقاح فيروس كورونا أم لا؟

في السياق ذاته، ذكرت وزارة الصحة، أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فايروس كورونا، مشيرة إلى أنه من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح: الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة لدواء أو طعام أو لقاح سابق، والتي تطلبت أخذ حقنة الإبينفرين.

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