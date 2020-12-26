«المرور» يوضح مصاريف استبدال لوحات سيارتين وإجراءات إصدار بدل فاقد

أوضح المرور السعودي مصاريف استبدال لوحتي سيارتين، مشترطًا أن تكونا لمالك واحد، موضحًا إجراءات إصدار لوحة مركبة بدل فاقد.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على سؤال من أحد المواطنين بهذا الشأن، أن المصاريف للمركبات الخصوصي هي 400 ريال لكل مركبة، وللنقل الخصوصي 700 ريال لكل مركبة.

وتابع المرور قائلًا: «يلزم أن تكون لمالك واحد، وتسدد عن طريق الحساب البنكي، للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة، والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة، تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة».

من جهة أخرى، أوضح المرور إجراءات إصدار لوحة سيارة بدل فاقد، مشيرًا إلى أنه يتم أولًا الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ثم سداد الرسوم، ثم مراجعة المرور والتقدم بطلب الاستبدال.

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