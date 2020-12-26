طقس المدينة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية

أطلق المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم السبت، إنذارًا يخص طقس منطقة المدينة المنورة خاصة مدينتي العلا وخيبر.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن طقس المدينة المنورة يشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطجية وتدنيًا في مستوى الرؤية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أنَّ إنذار طقس المدينة بدأ في الساعة العاشرة من مساء الجمعة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

وتوقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني عبر حسابه على «تويتر» أمطارًا متفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات برد وسيولًا، على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والشمالية والقصيم والباحة وعسير وجازان، ثم الرياض والشرقية.

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