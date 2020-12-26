السعودية اليوم / السودان يبدأ تكوين اللجان المختصة لعمليات إكمال انسحاب قوات اليوناميد من دارفور



الخرطوم 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أكدت اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة، لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" أن الخروج السلس للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور" اليوناميد" سيكون

نهائيا يوم 31 ديسمبر الحالي ، معلنة عن البدء في تكوين اللجان المختصة لعمليات إكمال انسحاب قوات اليوناميد بالشقين المدني والعسكري.

وقالت اللجنة الوطنية في بيان اليوم: إن اللجنة قد مهدت فعليا لبدء عمل "يونيتامس" في بدايه يناير 2021م حسب الخطة الموضوعة لذلك بقرار مجلس الأمن 2524 الذي حدد اختصاصاتها، كما يساعدها بالتعاون مع حكومة السودان عبر جميع الأجهزة المختصة لإكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة يوناميد.

وأوضحت أنه قد بدأ بالفعل تكوين اللجان المختصة لعمليات إكمال الانسحاب لكل عناصر اليوناميد المدنية والعسكرية في الزمن المحدد لذلك.

وذكر البيان أن أجهزة الدولة المختصة استطاعت إقناع المجتمع الدولي، بأن السودان قادر ومؤهل لحماية مواطنيه، أينما كانوا لاسيما المدنيين الموجودين في المناطق التي كانت تنتشر فيها بعثة اليوناميد لأكثر من 13 عاما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

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