السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على محافظتي جدة ورابغ



جدة 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي جدة، ورابغ، والأجزاء الساحلية .

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً .

// انتهى //

12:32ت م

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