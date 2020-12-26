السعودية اليوم / الأمن الروسي يحبط مخططًا إرهابيًّا في داغستان



موسكو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

اعتقلت السلطاتُ الروسية عناصرَ تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لعمل إرهابي في مدينة محج قلعة، في داغستان جنوب روسيا.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية الداغستانية اعتقلوا أمس 4 عناصر تابعين لخلية لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أنه عثر على مخبأ سري للمعتقلين، وفيه أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، إضافة إلى مراسلات مع قيادات للتنظيم الإرهابي خارج البلاد عُثِرَ عليها في هواتفهم.

وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

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12:22ت م

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