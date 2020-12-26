السعودية اليوم / الهند تسجل 22273 إصابة بكورونا



نيودلهي 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 22273 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10169118 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 147343 وفاةً.

// انتهى //

11:47ت م

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نيودلهي 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 22273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و251 وفاة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10169118 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 147343 وفاةً.// انتهى //11:47ت م0028

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