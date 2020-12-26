السعودية اليوم / روسيا تسجيل 29258 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 29258 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت غرفة العمليات المختصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، في بيان أنها سجّلت 567 وفاةً، ليرتفع إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 54226 وفاةً.

// انتهى //

11:46ت م

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موسكو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 29258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 21964 ألفًا.وأفادت غرفة العمليات المختصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، في بيان أنها سجّلت 567 وفاةً، ليرتفع إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 54226 وفاةً.// انتهى //11:46ت م0025

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