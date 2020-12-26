السعودية اليوم / 2342 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2342 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 637246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19089 حالة.

// انتهى //

11:00ت م

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بروكسل 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و51 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 637246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19089 حالة.// انتهى //11:00ت م0023

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