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هل يمكن تجديد استمارة السيارة بدون فحص؟ المرور يجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد المرور السعودي التأكيد على إجراءات وشروط تجديد استمارة السيارة سواء بهدف إسقاط السيارة أو بهدف الحصول على رخصة جديدة للمركبة.
وقال حساب الإدارة العامة للمرور ردًا على أحد المواطنين يسأل عن إمكانية تجديد استمارة السيارة دون فحص بغرض الإسقاط؛ بالقول: يجب عليك ما يلي:
- تسديد المخالفات المرورية.
- وأن تكون الاستمارة سارية.
- ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك.
وفي سياق آخر أوضحت الإدارة العامة للمرور الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل استبدال لوحات سيارتين بالقول: يلزم أن تكون المركبتان لمالك واحد، وتسدد الرسوم عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي بواقع ٤٠٠ ريال لكل مركبة، والنقل الخاص بواقع ٧٠٠ ريال أيضاً لكل مركبة، تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.
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