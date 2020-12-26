شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية غزيرة على 4 مناطق.. مصحوبة برياح سطحية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبا برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية كذلك على منطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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