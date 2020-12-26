شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار غرب برلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصيب 4 أشخاص على الأقل بجروح اليوم (السبت)، إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج غرب العاصمة الألمانية برلين. وأفادت الشرطة الألمانية أنها بدأت عمليات البحث في المنطقة سيراً على الأقدام وعلى متن مروحية لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع. وعثر على 3 مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.



كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار غرب برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.