الضمان الصحي: شرطان لتغطية الأجهزة الطبية في وثيقة التأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي الأجهزة الطبية، بشرطين: أن تكون ضرورية للمريض، وأن تكون مطلوبة من الطبيب المعالج.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًّا على سؤال من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الأجهزة الطبية، شريطة أن تكون ضرورية ومطلوبة من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس، حسب الأسعار المعتادة والمعقولة».

وتساءل أحد المواطنين حول تغطية وثيقة التأمين جهاز مضخة الأنسولين.

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