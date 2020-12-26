الحصيني يتوقع تطورات الحالة المطرية على 12 منطقة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تطورات الحالة الماطرة التي تبدأ من اليوم السبت وحتى الجمعة القادمة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنّه متوقع أمطارًا متفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات برد وسيولًا، على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والشمالية والقصيم والباحة وعسير وجازان، ثم الرياض والشرقية.

وأضاف الحصيني، أنَّ بداية الحالة الممطرة من اليوم السبت، بين المدينة المنورة وتبوك، ثم منطقة حائل فمنطقة مكة المكرمة، ثم تتوسع الحالة يوم غدٍ الأحد نواحي منطقة المدينة المنورة ثم شمال الشرقية، فالجوف.

ويوم الاثنين تتوسع الحالة المطرية لتشمل الشمالية، يوم الثلاثاء شمال الرياض، ثم نهاية الأسبوع تكون هناك حالة ارتدادية على الرياض والشرقية.

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