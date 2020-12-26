تركي آل الشيخ يُطالب الجميع بالمسارعة لأخذ لقاح كورونا

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الجميع المسارعة باللحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه أخذ الجرعة الأولى ولم يشعر بأي شيء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر آل الشيخ، مقطع فيديو أثناء تلقيه جرعة لقاح كورونا، وعلق عليها: أخذت الجرعة الأولى من لقاحpfizer-Biontech الحمد لله الأمور تمام، ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه.

وشهد أمس الجمعة، تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين؛ الجرعة الأولى من لقاح فايزر، مشيرين إلى عدم وجود آثار جانبية، وذلك بعد أيام قليلة من بدء حملة التطعيم التي أطلقتها السعودية ضد فيروس كورونا المستجد.