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تركي آل الشيخ يُطالب الجميع بالمسارعة لأخذ لقاح كورونا

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أكد تلقيه الجرعة الأولى ولم يشعر بشيء

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الجميع المسارعة باللحصول على لقاح فيروس المستجد، لافتًا إلى أنه أخذ الجرعة الأولى ولم يشعر بأي شيء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر آل الشيخ،  مقطع فيديو أثناء تلقيه جرعة لقاح كورونا، وعلق عليها: أخذت الجرعة الأولى من لقاحpfizer-Biontech  الحمد لله الأمور تمام، ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه.

وشهد أمس الجمعة، تلقى ولي العهد الأمير ، وعدد من المسؤولين؛ الجرعة الأولى من لقاح فايزر، مشيرين إلى عدم وجود آثار جانبية، وذلك بعد أيام قليلة من بدء حملة التطعيم التي أطلقتها ضد .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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