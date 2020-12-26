الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية وأتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي مكة المكرمة «الخرمة، تربة، رنيه، المويه، القنفذة، الليث، الجموم، العاصمة المقدسة، خليص، جدة، رابغ» والرياض «الأفلاج، عفيف، السليل، وادي الدواسر» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل «السليمي، الشملي، الحائط، بقعاء، حائل، الشنان، سميراء، موقق».

وتشهد مناطق تبوك «تيماء، تبوك» والجوف «دومة الجندل، سكاكا» والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ووفق تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقتي مكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، خليص» وتبوك «الوجه، أملج، ضباء» تشهد أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول.