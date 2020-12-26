آل الشيخ: تلقي ولي العهد لقاح كورونا يؤكد حرص القيادة على سلامة الجميع

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تأكيد على أن سلامة المواطن والمقيم من أولويات القيادة الرشيدة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الوزير آل الشيخ: تلقي سمو سيدي ‫ولي العهد الجرعة الأولى من اللقاح تأكيدًا للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا، فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن، والذي رأينا تأثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة ‫كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين، حفظهما الله.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد -19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وسط إشادات واحتفاء كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.