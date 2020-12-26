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«الصحة»: السعودية من أوائل الدول التي وفرت جرعات لقاح كورونا

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ولي العهد أعطى القدوة بتلقيه الجرعة الأولى للقاح

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة العربية من أوائل الدول التي وفرت جرعات لقاح فيروس المستجد.

وخلال تصريحات تليفونية لقناة العربية، رفع العبدالعالي، شكره لسمو ولي العهد ‫الأمير لتلقيه لقاح ‫كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، موضحًا أن ذلك يأتي امتدادًا لحرص سموه ومتابعته ودعمه الدائم للجهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ولي العهد قدم اليوم مثال وقدوة في تلقيه الجرعة الأولى لقاح كوفيد 19، وفي هذا حث ومثال للجميع لهذه الخطوة الهامة مؤكدًا بأن هذه اللقاحات -وهي آمنة وفعالة- تعد أهم واقوى خطوة في مواجهة هذه الجائحة والأوبئة والقضاء عليها.

وأكد أن متحدث الصحة أن متابعة القيادة الرشيدة تأتي ثمارها على عدة أصعدة؛ حيث إن لدينا مؤشرات متميزة في التصدي ومواجهة هذه الجائحة، وكانت المملكة من أوائل الدول التي توفر فيها اللقاح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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