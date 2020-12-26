أخبار السعودية اليوم.. ولي العهد يتلقى لقاح كورونا.. وبدء تسجيل المعلمين الجدد في الرخصة المهنية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر 2020م منها: ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و بدء التسجيل للمعلمين الجدد في اختبار الرخصة المهنية، وأمطار رعدية على 4 مناطق غدا السبت.

ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

إنفوجراف.. بدء التسجيل للمعلمين الجدد في اختبار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الجمعة، بدء التسجيل للمعلمين الجدد في اختبار «الرخصة المهنية» العام والتخصصي لمدة 3 أيام.

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية على 4 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق بالمملكة، السبت.

وزير الصحة يشكر ولي العهد: توفير اللقاح في وقت قياسي جعل المملكة من الأفضل عالميًا

تقدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.

«المرور»: 4 إجراءات للحصول على لوحة بدل فاقد

حدد «المرور السعودي» 4 إجراءات يجب اتباعها حال التقدم للحصول على «لوحة بدل فاقد».

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنين اثنين ومقيم امتهنوا تزوير التقارير الطبية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، الإطاحة بثلاثة أشخاص (مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية / في العقدين الثاني والثالث العمر)، لامتهانهم تزوير التقارير الطبية والإعلان عن بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«الأحوال المدنية»: 3 وثائق يمكن طلبها واستلامها عبر العنوان الوطني

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

بالإنفوجراف.. لماذا يجب علينا أن نتناول لقاح فيروس كورونا؟

أوضحت أمانة المدينة المنورة آلية تعامل لقاح فيروس كورونا مع الجهاز المناعي للإنسان، مشيرةً إلى 4 أسباب تدفع الناس إلى أخذ اللقاح.

بالفيديو.. وزير الصحة: 10 حقائق عن لقاح كورونا

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن السلامة غاية الجميع، والوقاية وسيلة ذلك، مشددًا على أن «لقاح كورونا هو خطوتنا الأهم لجعل هذه الجائحة جزءًا من الماضي».

«الجدري» قبل نصف قرن والآن «كورونا».. مسن سعودي يروي تجربته مع اللقاحين

تزامنًا مع انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء المملكة، روى مسن سعودي تفاصيل حقنة اللقاح السابق الذي تلقاه قبل أكثر من نصف قرن.

فتح باب التسجيل للفصل الثاني بـ«الرعاية النهارية».. والموارد البشرية توضح الشروط

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني بمراكز الرعاية النهارية للعام 1441–1442 من تاريخ 12/5/1442هـ الموافق 27/12/2020م حتى 21/5/1442هـ الموافق 5/1/2021م.

«النصر» يحسم الجدل حول حصوله على خدمات السومة مجانًا: لاعب من طراز عالمي

حسم نادي النصر الجدل المثار حول تعاقده مع السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر بالمجان، بداية من الموسم المقبل 2020-2021.

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