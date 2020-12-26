السعودية اليوم / روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"



موسكو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واس

وافقت روسيا اليوم على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائل موراشكو، اليوم بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عامًا، مشيرًا أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بهذا اللقاح​​​.

وأشار إلى أن الاختبارات السريرية أكدت سلامة وفعالية اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك في" للأشخاص فوق 60 عامًا.

// انتهى //

10:56ت م

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موسكو 11 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 26 ديسمبر 2020 م واسوافقت روسيا اليوم على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عامًا.وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائل موراشكو، اليوم بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عامًا، مشيرًا أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بهذا اللقاح​​​.وأشار إلى أن الاختبارات السريرية أكدت سلامة وفعالية اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك في" للأشخاص فوق 60 عامًا.// انتهى //10:56ت م0020

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.